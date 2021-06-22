Следком занялся гибелью юноши на реке Сегежа

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели 16-летнего юноши в Сегеже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла 21 июня. Молодой человек вместе с товарищами пришел на реку Сегежа. Подростки купались, когда их начало уносить течением. По данным ГИМС, двоим выбраться удалось, а третий выбился из сил и утонул.

Как отметили в СК, сейчас следователи изучают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото ГИМС Сегежи