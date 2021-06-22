Спасатели рассказали, как погиб подросток в Сегеже

Стали известны обстоятельства гибели подростка в Сегеже. Напомним, трагедия произошла днем 21 июня. О событиях того дня рассказали в ГИМС по городу.

По данным спасателей, трое ребят-пловцов в возрасте 15-16 лет купались на реке Сегежа. Двое выплыть смогли, третьему не хватило сил, его понесло течением, силы закончились, и он утонул. В этот момент на водоеме было около 50 человек, в районе железнодорожного моста проходили маломерные суда, но никто, кроме двух товарищей, не заметил тонущего беспомощного человека.

Паника поднялась, когда ребенок ушел под воду. Были вызваны все экстренные службы, но драгоценное время было упущено (мальчик находился уже больше 10 минут под водой).

«Благодаря неравнодушному человеку (Лунцеву Станиславу Николаевичу) тело ребенка было обнаружено и поднято со дна реки в кратчайшие сроки. В противном случае это заняло бы от нескольких дней до нескольких месяцев»,

- отметили спасатели.

В ГИМС подчеркнули, что купание в месте трагедии запрещено. Там установлены соответствующие знаки и аншлаги. За купание в неположенном месте полагается штраф в размере 2000 рублей. Фото источника