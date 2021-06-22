Жителя Карелии осудят за незаконный вылов кумжи и щуки

57-летний житель Пудожского района предстанет перед судом по обвинению в незаконном вылове рыбы, сообщили в прокуратуре. Мужчина рыбачил в мае, когда действует запрет для рыболовства. Житель Карелии установил сеть в реке Водла в месте миграции рыб к местам нереста.

Когда браконьера задержали, в его сети попала одна кумжа (семейство лососевых) и одна щука. Ущерб превысил 12 тысяч рублей. Браконьер в процессе расследования возместил причиненный ущерб.

Тем не менее за незаконную рыбалку мужчине может грозить штраф от 300 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от 2 до 3 лет. Его также могут наказать обязательными или исправительными работами либо лишить свободы. Уголовное дело рассмотрит мировой судья. (фото rybalka48.ru)