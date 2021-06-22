22 июня 2021, 17:20
Происшествия

Гостя из Санкт-Петербурга задержали в гостинице в Приладожье

60-летнего постояльца сперва успокаивали росгвардейцы, а затем полиция

На днях помощь росгвардейцев потребовалась персоналу одной из гостиниц Сортавалы. Гость из Санкт-Петербурга в состоянии опьянения размахивал руками, нецензурно выражался. 60-летнего мужчину задержали и передали полиции.

В Кондопоге росгвардейцы выезжали в бильярдный клуб. Гость разбил три стакана и отказался платить. Мужчину задержали за порчу имущества.

Ранее в Петрозаводске была задержана девушка, устроившая стрельбу из пневматики в ресторане. (фото oilcapital.ru)

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Метки: 
новости Карелии
сортавала
Кондопога
Росгвардейцы
бильярдный клуб