Гостя из Санкт-Петербурга задержали в гостинице в Приладожье

На днях помощь росгвардейцев потребовалась персоналу одной из гостиниц Сортавалы. Гость из Санкт-Петербурга в состоянии опьянения размахивал руками, нецензурно выражался. 60-летнего мужчину задержали и передали полиции.

В Кондопоге росгвардейцы выезжали в бильярдный клуб. Гость разбил три стакана и отказался платить. Мужчину задержали за порчу имущества.

Ранее в Петрозаводске была задержана девушка, устроившая стрельбу из пневматики в ресторане. (фото oilcapital.ru)