Серьезный пожар в пятиэтажке произошел в Петрозаводске

Вечером 28 января в 20 часов 36 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Жуковского. Прибыв к месту вызова, брандмейстеры установили, что очаг пожара находится в подвале жилого дома, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

В плотном дыму, через который практически не пробивался свет от мощных фонарей пожарных, огнеборцы обнаружили мужчину и вынесли его из горящего помещения, а из подъезда, под которым горел подвал, пожарные эвакуировали восемь человек, среди которых было два ребенка.

Проведя дымоудаление из подвала, пожарные в течение получаса справились с огнем. В результате ЧП в подвале огнем были повреждены два подсобных помещения.

Спасенным из огня оказался мужчина без определенного места жительства 1955 года рождения. Врачи диагностировали у него термический ожог пламенем 1-2-3-й степени 30-39% верхних конечностей, грудной клетки и правой голени. Пострадавший был госпитализирован в БСМП.

В общей сложности для ликвидации этого серьезного пожара было привлечено 30 городских пожарных, и было задействовано восемь единиц специальной и пожарной техники. По какой причине произошел инцидент, сейчас устанавливают специалисты.