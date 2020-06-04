Серьезный пожар произошел в Петрозаводске

В четверг, 4 июня, в 1 час 30 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил тревожный звонок о том, что на улице Олонецкой горит двухэтажный четырехквартирный деревянный жилой дом.

Когда на место происшествия прибыли первые пожарные, то обстановка была напряженной. Мощные языки пламени выбивались из окна квартиры, расположенной на первом этаже, и огонь по сухой деревянной стене уже перекидывался на квартиру второго этажа и кровлю дома. Пожару была присвоена повышенная категория сложности, и к месту вызова по тревоге выехали дополнительные пожарные расчеты.

В общей сложности для ликвидации этого крупного пожара было привлечено 25 пожарных и восемь единиц специальной и пожарной техники. Общими усилиями распространение огня в течение сорока минут было остановлено, после чего пожар был ликвидирован полностью.

В ходе тушения пожара из горящего дома брандмейстеры вынесли один газовый баллон, тем самым не допустив его взрыва. К счастью, пожарным спасать никого не пришлось. Все жильцы дома успели покинуть горящее здание до прибытия пожарно-спасательной бригады.

В результате пожара строение дома было повреждено огнем на площади 100 квадратных метров. Сейчас специалисты проводят проверку по огненному происшествию, в ходе которой и предстоит выяснить причину пожара.