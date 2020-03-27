Серьезный пожар произошел сегодня ночью в Карелии

Сегодня ночью в 01 час 20 минут на пульт Единой службы спасения-01 Олонецкого района поступило сообщение о том, что в поселке Ильинский горит одноэтажное деревянное строение.

Через несколько минут поселковые пожарные уже были на месте происшествия. К этому моменту огнем была объята кровля неэксплуатируемого строения. Установив мотопомпу на реку Олонка, расположенную в 50-ти метрах от места происшествия, пожарные обуздали огненную стихию.

В результате пожара в здании огнем была повреждена кровля на площади 100 квадратных метров.

По какой причине загорелось неэлектрифицированое пустующие здание, сейчас устанавливают специалисты.