Групповое ДТП произошло на окраине Петрозаводска

Серьезная авария произошла сегодня в 11 утра на окраине карельской столицы. Столкнулись три автомобиля: автобетоносмеситель KAMAZ, седельный тягач Renault и легковй автомобиль Ford Focus, сообщает «ДТП Петрозаводска».

Издание приводит одну из версий автопроисшествия. KAMAZ двигался по Шуйскому шоссе в сторону Петрозаводска. В это же время Ford выезжал с Пряжинского шоссе, совершая левый поворот на Шуйское шоссе. Водитель автобеоносмесителя предпринял экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От столкновения легковой автомобиль развернуло и отбросило в сторону. При этом произошло еще одно касательное столкновение автобеоносмесителя и двигающегося во встречном направлении седельного тягача.

Транспортные средства получили механические повреждения. Для ликвидации последствий дорожного происшествия привлекались пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска. К счастью, обошлось без жертв.

Фотографии с места ДТП изданию предоставил Сергей Богданов.