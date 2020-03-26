Молодой житель Карелии годами истязал жену и ее ребенка

В Олонецком районе осужден 34-летний мужчина, обвиненный в домашнем насилии. Его жертвами стали собственная жена и ее ребенок, сообщает республиканская прокуратура.

По данным следствия, с 2012 по 2015 год олончанин умышленно истязал супругу и несовершеннолетнего ребенка. Ни в полицию, ни к медикам женщина никогда не обращалась. О ситуации в семье стало известно только во время бракоразводного процесса.

Домашний тиран не признал своей вины, однако суд встал на сторону обвинения. Мужчине назначено наказание в виде условного лишения свободы на три года с испытательным сроком два года.

Приговор вступил в законную силу.