08 апреля 2020, 09:15
Серьезный «мусорный» пожар произошел в Петрозаводске
На СКЗ по неизвестной причине вечером во вторник вспыхнули отходы
Вчера вечером в Петрозаводске, на улице Сулажгорского кирпичного завода, у карьера произошел пожар на открытой территории. Информация поступила на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы в 20:04, сообщает ведомство.
Горел мусор. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. В результате возгорания пострадали только отходы.
Причина произошедшего инцидента и виновные в данное время устанавливаются.