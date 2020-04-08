08 апреля 2020, 09:15
Происшествия

Серьезный «мусорный» пожар произошел в Петрозаводске

На СКЗ по неизвестной причине вечером во вторник вспыхнули отходы

Вчера вечером в Петрозаводске, на улице Сулажгорского кирпичного завода, у карьера произошел пожар на открытой территории. Информация поступила на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы в 20:04, сообщает ведомство.

Горел мусор. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. В результате возгорания пострадали только отходы.

Причина произошедшего инцидента и виновные в данное время устанавливаются.

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Петрозаводск
СКЗ
улица Сулажгорского кирпичного завода
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