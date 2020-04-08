Серьезный «мусорный» пожар произошел в Петрозаводске

Вчера вечером в Петрозаводске, на улице Сулажгорского кирпичного завода, у карьера произошел пожар на открытой территории. Информация поступила на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы в 20:04, сообщает ведомство.

Горел мусор. Площадь пожара составила около 500 квадратных метров. В результате возгорания пострадали только отходы.

Причина произошедшего инцидента и виновные в данное время устанавливаются.