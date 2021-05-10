10 мая 2021, 10:01
Автоклуб 10 RUS

Серьезная авария произошла на подъезде к МАПП «Вяртсиля»

35-летняя женщина пострадала в результате столкновения автомобилей «Шевроле Нива» и «Чери»

Авария с участием автомобилей «Шевроле Нива» и «Чери» произошла вечером 8 мая на автомобильной дороге А-121 «Сортавала» - «Кола», подъезд к МАПП «Вяртсиля».

44-летняя женщина-водитель «Шевроле Нива» не справилась с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Чери», рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

В итоге травмы получила 35-летняя женщина-водитель «Чери». Пострадавшую госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ, где назначили амбулаторное лечение. Проводится проверка. (фото lt.sputniknews.ru)

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авария
«Сортавала»
«Кола»
МАПП «Вяртсиля»
Госавтоинспекция
новости Карелии