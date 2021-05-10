10 мая 2021, 10:01
Серьезная авария произошла на подъезде к МАПП «Вяртсиля»
35-летняя женщина пострадала в результате столкновения автомобилей «Шевроле Нива» и «Чери»
Авария с участием автомобилей «Шевроле Нива» и «Чери» произошла вечером 8 мая на автомобильной дороге А-121 «Сортавала» - «Кола», подъезд к МАПП «Вяртсиля».
44-летняя женщина-водитель «Шевроле Нива» не справилась с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Чери», рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
В итоге травмы получила 35-летняя женщина-водитель «Чери». Пострадавшую госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ, где назначили амбулаторное лечение. Проводится проверка. (фото lt.sputniknews.ru)