Серьезная авария произошла на подъезде к МАПП «Вяртсиля»

Авария с участием автомобилей «Шевроле Нива» и «Чери» произошла вечером 8 мая на автомобильной дороге А-121 «Сортавала» - «Кола», подъезд к МАПП «Вяртсиля».

44-летняя женщина-водитель «Шевроле Нива» не справилась с управлением. Машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Чери», рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

В итоге травмы получила 35-летняя женщина-водитель «Чери». Пострадавшую госпитализировали в Сортавальскую ЦРБ, где назначили амбулаторное лечение. Проводится проверка. (фото lt.sputniknews.ru)