«Сердечникам» рассказали, как подготовиться к капризам погоды

Как известно, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями наиболее чувствительны к переменам погоды. Глава Уральского института кардиологии Ян Габинский рассказал корреспонденту портала URA.RU, как сохранить хорошее самочувствие.

Врач посоветовал россиянам с проблемами сердечно-сосудистой системы внимательно следить за прогнозами синоптиков. Свой распорядок дня стоит подстраивать под погоду.

«Нужно избегать стрессовых ситуаций, чрезмерных физических нагрузок. Самое главное - не забыть вовремя принять лекарство, чтобы предупредить негативные последствия перепада давления»,

- уверен кардиолог.

Специалист добавил, что не стоит забывать и о необходимости психологического комфорта. Габинский посоветовал избегать стресса: это состояние оказывает негативное воздействие на самочувствие человека.