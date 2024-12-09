Сердце 8-летей калининградки остановилось из-за съеденного апельсина

В Калининграде спасли восьмилетнюю девочку, у которой произошла остановка сердца после съеденного апельсина. Об этом сообщает издание «Клопс» со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел 6 декабря, когда утром девочка съела апельсин, а спустя час ее состояние начало стремительно ухудшаться. Ребенку стало трудно дышать, она начала хрипеть и задыхаться. Ее мама вызвала скорую помощь, а врачи диагностировали у девочки пищевую аллергию и анафилаксию.

Прибывшие медицинские бригады не успели доставить девочку в больницу, потому что у нее развились судороги и началось воспаление легких. Она перестала дышать, и ее кожа побледнела.

Врачи ввели ей дыхательную трубку и подключили искусственную вентиляцию легких. Благодаря этому удалось стабилизировать состояние девочки, которая начала розоветь и снова задышать. После этого ее госпитализировали. // фото: «Петрозаводск говорит»