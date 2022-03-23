Семью из четырех человек зарезали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде убита семья из четырех человек. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на собственный источник.

По информации телеканала, убитых родителей и двоих детей обнаружили в квартире, расположенной в центре города. По предварительным данным, они были зарезаны.

На месте расправы работают криминалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии. Фото источника