23 марта 2022, 11:27
Семью из четырех человек зарезали в Нижнем Новгороде
Правоохранители изучают обстоятельства страшного преступления в региональном центре
В Нижнем Новгороде убита семья из четырех человек. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на собственный источник.
По информации телеканала, убитых родителей и двоих детей обнаружили в квартире, расположенной в центре города. По предварительным данным, они были зарезаны.
На месте расправы работают криминалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии. Фото источника