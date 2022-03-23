23 марта 2022, 11:27
Россия

Семью из четырех человек зарезали в Нижнем Новгороде

Правоохранители изучают обстоятельства страшного преступления в региональном центре

В Нижнем Новгороде убита семья из четырех человек. Об этом сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на собственный источник.

По информации телеканала, убитых родителей и двоих детей обнаружили в квартире, расположенной в центре города. По предварительным данным, они были зарезаны.

На месте расправы работают криминалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии. Фото источника

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Метки: 
нижний новгород
Убийство
дети
криминалисты
расправа