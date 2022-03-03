Семьям погибших на Украине военных выплатят по 7,4 млн рублей

Российский президент почтил память погибших на Украине российских военных минутой молчания. Он на совещании с членами Совбеза 3 марта обещал семьям военнослужащих крупные выплаты, трансляцию вела «Россия 1».

Пособие семьям погибших в ходе специальной военной операции на Украине составит 7 421 000 рублей. Плюс будут еще и дополнительные выплаты в сумме 5 миллионов рублей. Раненные военнослужащие получат по 3 миллиона рублей.

Напомним, накануне в Минобороны РФ назвали потери: погибли 498 человек, ранены - 1597. // Фото: gazeta.ru