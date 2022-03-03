03 марта 2022, 20:39
Семьям погибших на Украине военных выплатят по 7,4 млн рублей
Владимир Путин сделал заявление на совещании Совета безопасности
Российский президент почтил память погибших на Украине российских военных минутой молчания. Он на совещании с членами Совбеза 3 марта обещал семьям военнослужащих крупные выплаты, трансляцию вела «Россия 1».
Пособие семьям погибших в ходе специальной военной операции на Украине составит 7 421 000 рублей. Плюс будут еще и дополнительные выплаты в сумме 5 миллионов рублей. Раненные военнослужащие получат по 3 миллиона рублей.
Напомним, накануне в Минобороны РФ назвали потери: погибли 498 человек, ранены - 1597. // Фото: gazeta.ru