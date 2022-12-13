13 декабря 2022, 18:52
Семья с ребенком погибла в собственном доме в Московской области
Правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины, женщины и четырехлетнего малыша в частном доме
В Московской области в частном доме найдены тела двух взрослых и четырехлетнего ребенка без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.
Трагедия произошла сегодня в деревне Прудки. Трех человек нашли мертвыми, четвертого пострадавшего госпитализировали.
По данным РЕН ТВ, соседи сообщили в экстренные службы о запахе газа. Специалисты обследовали дом и обнаружили там людей без сознания. По предварительным данным, в доме был найден баллон с бытовым газом. Люди могли умереть от отравления.
Напомним, похожая история случилась в Московской области в выходные. В Подольске от отравления угарным газом погибли жильцы однушки - родители и их 18-летний сын. // Фото: unsplash.com