Родители и их сын внезапно умерли в Московской области

В Московской области целая семья погибла в собственной квартире. Об этом сообщает Telegram-канал регионального управления Следственного комитета.

По данным источника, сигнал об обнаружении в однокомнатной квартире в Подольске тел мужчины, женщины и их 18-летнего сына поступил в правоохранительные органы сегодня, 11 декабря. Признаков насильственной смерти на трупах не было.

По предварительной версии, люди могли умереть от отравления угарным газом. Эксперты проводят осмотр газового оборудования, установленного в квартире.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На месте работают следователи и криминалисты. // Фото: скриншот видео Telegram-канала СУ СК по Московской области