Известного шоумена избили и ограбили в Петербурге

В Санкт-Петербурге избили и ограбили шоумена Стаса Барецкого. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «78 Новости».

По данным источника, инцидент случился в ночь на 11 декабря у входа в один из клубов Северной столицы. Неизвестные напали на 50-летнего артиста, отобрали у него мобильный телефон и 120 тысяч рублей.

Барецкий после избиения был госпитализирован. Насколько серьезные травмы получил шоумен, не уточняется. // Фото: unsplash.com