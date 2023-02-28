Семья с ребенком погибла от отравления угарным газом на востоке России

В Тыве изучаются обстоятельства смерти супругов и их семилетнего сына. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Тела трех человек были найдены в одной из квартир Кызыла днем 27 февраля. Признаков насильственной смерти на погибших не было, при этом имелись основания полагать, что члены семьи умерли от отравления угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Назначены необходимые экспертизы, обстоятельства трагедии устанавливаются. // Фото СУ СК по Тыве