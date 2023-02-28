Альтернативу сервису Booking создал «Яндекс»

Мобильное приложение по бронированию отелей и поиску билетов запустил сервис «Яндекс Путешествия». Это - альтернатива Booking.com, передает РБК.

Искать и заказывать гостиницы можно не только на территории нашей страны, но и во всем мире. Варианты допустимо сортировать по 8 фильтрам. Это количество звезд, расположение, рейтинг, наличие питания, бесплатная отмена бронирования и т.п.

При поиске авиабилетов можно выбрать время отправления и прибытия, авиакомпании, аэропорты, число пересадок. // фото: DilokaStudio/ freepik.com