Семья погибла на пожаре в Ивановской области

В результате пожара в жилом доме погибли пять человек – четверо детей и одна женщина. Трагедия произошла утром 13 февраля в городе Юрьевец Ивановской области. Следователи завели уголовное дело.

Погибших обнаружили прибывшие на вызов пожарные. В огне погибли дети, возраст которых от одного года до десяти лет. Под завалами нашли их мать, 1991 года рождения, сообщает пресс-служба областного СК. Известно, что семья была неблагополучная. Дети проживали с матерью-одиночкой.

Специалисты выясняют причину пожара, назначены различные экспертизы. Также следователи дадут оценку действиям органов системы профилактики. (фото пресс-центр СК по Ивановской области)