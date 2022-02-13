«Мерседес» потерял колесо в столкновении с «Рено» в Сулажгоре

Две иномарки столкнулись утром в воскресенье в Сулажгоре. Дорожный инцидент произошел в 10:30 на улице Новосулажгорская в Петрозаводске, передает dtpptz.ru.

«Рено» и «Мерседес» двигались друг другу на встречу. Затем произошло столкновение. Причина – пока не ясна.

От удара «Мерседес» потерял колесо и выехал в сугроб, а «Рено» развернуло. (фото Владимир Равнушкин, Oleg Popov, Murot Duston)