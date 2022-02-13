Автомобиль вылетел в сугроб и врезался в дорожный знак на Варкауса

Автомобиль вылете в сугроб и врезался в дорожный знак на набережной Варкауса. Авария произошла сегодня ночью в районе нового кольца, сообщает dtpptz.ru.

Момент дорожного происшествия запечатлела камера уличного наблюдения «Сампо.ру».

На кадрах видно, как к кольцу подъезжает автомобиль «скорой». Следом появляется автомобиль, который врезается в сугроб, пролетает несколько метров по газону и врезается в дорожный знак. Спустя какое-то время из машины выходят люди. Что стало причиной аварии – пока не ясно. Возможно, автомобилист не справился с управлением.