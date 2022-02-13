Мошенники активизировались в преддверии Дня всех влюбленных

Мошенники не дремлют в преддверии Дня святого Валентина. В своих схемах злоумышленники используют социальную инженерию и фишинг. Эксперты одного из российских банков предупредили о том, что мошенники находят себе жертв на сайтах знакомств и в соцсети среди одиноких мужчин и женщин, сообщает ТАСС.

Злоумышленники беседуют с будущими жертвами на личные темы, обмениваются фотографиями, в том числе и компрометирующего характера, а затем начинают угрожать и требовать деньги. Если жертва сопротивляется, то злоумышленники обещают распространить полученные фотографии среди друзей и родных пользователя.

Еще одна уловка аферистов – рассказ о том, что они якобы находятся за границей. Общение длится долго, в том числе и через видеозвонки. Затем аферисты начинают под разными предлогами просить перевести им деньги.

Также злоумышленники под предлогом свиданий 14 февраля отправляют жертве ссылку для покупки билетов в кино, театр или на концерт. Однако сайт, куда ведет ссылка, может быть поддельным. Даже после первой оплаты мошенники могут попросить провести операцию еще раз или перевести деньги на карту третьего лица, используя предлог, что первый перевод якобы не прошел.

Еще один вариант развода интернет-пользователей – подарки ко Дню всех влюбленных. Злоумышленники выставляют на популярных площадках товары по заниженной стоимости, на которую клюет покупатель. В этом случае цель продавца увести клиента с официальной площадки и убедить провести оплату по фейковой ссылке или обычным переводом на карту. Также аферисты могут выступать в роли покупателя и связываться с автором объявлений и пытаться узнать данные карты, включая и секретный код и код из смс-сообщения.

Чтобы не попасть на уловку обманщиков, россиянам рекомендуют сохранять бдительность, не держать в открытом доступе личные данные, фотографии, не пользоваться сомнительными сайтами. Ссылку на сайт-обманщик можно проверить с помощью различных программ. Если сайт, где была совершена покупка показался подозрительным, то эксперты советуют заблокировать карту или обратиться в банк. Также специалисты рекомендуют установить на своем телефоне сложный пароль. (фото pixabay.com, TerriC)