Двух подростков осудили за кражу и угон автомобиля на севере Карелии

Двое юных беломорчан играли в совсем не детские игры и оказались на скамье подсудимых. Их обвиняли в краже, угоне и попытке завладеть автомобилем. Подростки вину признали, суд также счел их виновными, но при вынесении приговора учел смягчающие обстоятельства.

Во все тяжкие молодые люди пустились ночью в сентябре 2021 года. В Следственном комиеие по Карелии рассказали, что двое друзей угнали автомобиль ВАЗ-2107 в Беломорске. Затем они решили завладеть другим автомобилем. В гаражном кооперативе присмотрели подходящий, разбили стекло задней двери, забрались внутрь, но завести не смогли. В машине не было аккумулятора. Тогда подростки украли из другого автомобиля аккумулятор и скрылись.

Во время предварительного следствия и на заседании суда юноши признали вину и возместили причиненный ущерб. Беломорский суд назначил каждому из них штраф в размере 10 тысяч рублей. Приговор вступил в силу. (фото pixabay.com, PublicDomainPictures)