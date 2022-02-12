Пешеходу пришлось убегать от попавшего в ДТП автомобиля

В центре столицы Карелии столкнулись два легковых автомобиля. Дорожное происшествие случилось в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Герцена 12 февраля в 14:08.

Один из автомобилей двигался по проспекту в сторону железнодорожного вокзала. Другой автомобиль выезжал на перекресток со стороны Тюремной площади. Произошло столкновение. Автомобили едва не задели переходившего проезжую часть в этот момент мужчину. Пешеходу даже пришлось пробежать несколько метров.

Случившееся запечатлели камеры уличного видеонаблюдения «Сампо.ру». запись опубликовало сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».