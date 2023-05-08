Семья петрозаводчан показала, какой должна быть контейнерная площадка

В Петрозаводске семья Романа Орлова с улицы Судостроительной, 18 самостоятельно навела порядок на контейнерной площадке во дворе. Это было сделано в знак протеста против того, в каком состоянии содержат места вывоза мусора те, кто по долгу службы и за немалые деньги должны этим заниматься.

Роман Орлов

Убрав контейнерную площадку, Роман Орлов сделал серию фотографий в стиле «До и после», которой и поделился с нашей редакцией.

«Дорогая наша администрация и Карельский экологический оператор! Огромный вам привет от семьи с Судостроительной, 18! Вот так должны выглядеть площадки для мусора, за которые мы платим деньги! До 1 января 2023 года всё так и было у нас! На обращения в интернете пишете только отписки, что всё наладится. При личной встрече также говорили, что всё наладится. На телефонные звонки тот же ответ. Но ничего не меняется! Уважаемый директор "КЭО", наша семья лично вас приглашает на встречу, чтобы показать, что всё возможно, надо только захотеть! На уборку у нас ушло 40 минут (негабаритный мусор вывезли ваши ребята). Но на то, как они вывозят, без слёз смотреть нельзя. Разве сложно своим сотрудникам выдать метелку и лопату? Мы с вами не прощаемся, со вторника продолжу то, что начал!»

- говорит Роман.

Специально для нашей редакции Роман высказал то, под чем подпишутся, наверное, все жители Петрозаводска, и не только: обидно, что город зарастает грязью и мусором, и все на это закрывают глаза.

«Наша семья решила показать, как должна выглядеть площадка под мусор. Убрали всё сами и готовы встретиться с директором КЭО для разговора. Мы платим деньги, а они идут непонятно на что! А какие красивые фотографии делают сотрудники компании: всё у них идеально чисто! Вот пусть посмотрят на фотографии, как должно быть!» // Фото: Роман Орлов