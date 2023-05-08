Колокольный звон будет слышен в Карелии 9 мая

Утром 9 мая в храмах Карелии пройдет особенное поминовение. Оно совершается каждый год – с 2009-го, сообщили в Петрозаводской и Карельской епархии.

Русская православная церковь в этот день вспоминает отдавших жизнь за веру, Отечество и народ воинов. Богослужение начинается на литургии, где звучат особые заупокойные прошения. Потом литургии звучат благодарственные молитвы за дарование победы.

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершит литургию и благодарственный молебен с крестным ходом в Крестовоздвиженском соборе, а также заупокойное поминовение павших воинов около братской могилы на Зарецком кладбище. Начало богослужения в 8.10.

В этот же день, в 12:00, во всех монастырях и храмах будет совершен пятнадцатиминутный звон.

Фото - Петрозаводская и Карельская епархия