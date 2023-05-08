Май — время субботников

Паблики социальной сети «ВКонтакте» пестрят фотографиями улыбающихся граждан с метлами и граблями на фоне чистых газонов. Так расскажем о трудовых достижениях карельских тружеников! Начинаем репортаж о субботниках в населенных пунктах разных районов Карелии и отдалим должное свободному от зарплаты труду!

В Медвежьегорске сплоченная группа администрации района и жители города вышли на улицу в простых удобных одеждах с граблями и мешками в руках. На лицах – радостные улыбки. Оставив на время свои рабочие кабинеты, активисты взялись наводить чистоту береговой линии Онежского озера.

«Погода немного подвела, поднялся сильный ветер и заморосил дождь, но, несмотря на это, субботник состоялся!»

— отчитались активисты.

Борцами против грязи выступили также работники чалнинского Дома культуры. На участке ДК в поселке Чална собраны опавшие листья и прочий мусор. Задача по наведению чистоты выполнена успешно! Слава трудовому народу!

«Сезон субботников идет!»

— радуются граждане.

Поприветствуем тружеников отдела ЗАГС Пряжинского района! Они активно приняли участие в трудовом движении на благо своего населенного пункта. После упорного и бескорыстного труда территория государственного учреждения и поселковые улочки вновь засияли чистотой. Ура, товарищи!

«В субботнике также приняли участие ветеран органов ЗАГС Республики Карелия Ольга Ломуева и председатель Союза десантников Пряжинского района Анатолий Новожилов», - рассказывают о трудовом дне общественники.

Поддержали массовое движение проведения субботников сотрудники ГБУЗ «Сортавальская ЦРБ».

«Проведена уборка от мусора территорий, прилегающих к зданиям больниц. Выражаю благодарность всем участвующим!» — благодарит активистов инженер С.А.Савиных.

Отдельные граждане и группы школьников поселка Эссойла также отметили май ударным трудом! Так, например, ими собран мусор и хлам с берега озера Сямозеро.

«Уже традиционно ученики 7 А Эссойльской средней школы с классным руководителем Екатериной Викторовной Федуловой и несколькими родителями приняли участие в акции #ВодаРоссии - убрали мусор на территории нашего любимого Большого пляжа на Сямозере. Было собрано 38 мешков бытового мусора. Огромное спасибо замечательным школьникам за труды на общественной территории! После субботника — душевный пикник внаших лучших традициях».

В отличном настроении приступила к наведению чистоты сплоченная группа жителей поселка Крошнозеро, которые дают молодому поколению пример активной жизненной позиции, оптимизма и задора.

«Субботник — это добрая традиция, объединяющая людей, которая дает возможность проявить заботу о родном поселке и повод сделать доброе, полезное дело», — рапортуют сельские труженики.

Мы рассказали о том, как жители Карелии встречают нынешнюю весну в обстановке трудового движения! Вперед за чистое будущее! Да здравствует труд! Слава человеку труда! //фото Алина Гапеева, паблики ВК «Медвежьегорский городской район», «Активисты поселка Чална», «Управление ЗАГС республики Карелия», «Лахденпохья навсегда»