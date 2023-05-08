Ветеран Великой Отечественной вручил паспорта карельской молодежи

Семь юных беломорчан получили свой первый официальный документ – паспорт гражданина Российской Федерации в отделе ЗАГС Беломорского район.

Важным гостем на торжественном празднике стал 96-летний участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, заслуженный связист Юлий Иванович Чипивский.

Как информирует паблик «Управление ЗАГС Республики Карелия», отрыл праздник исполнением песен о России ансамбль «Северянка», среди участников которого Леонид Иванович Бутусов, председатель Совета ветеранов Беломорского района. Ведущие праздника погрузили ребят в атмосферу военных лет: звучали стихи, были показаны слайды, рассказывающие о Великой Отечественной. Минутой молчания под звуки метронома присутствующие почтили память погибших.

Получить важный документ из рук участника войны в преддверии 9 мая – это очень важно и ответственно для ребят,

считают организаторы торжества.

О главном жизненном этапе юных граждан Российской Федерации будет напоминать совместное фото. // фото управление ЗАГС республики Карелия