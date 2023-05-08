В Киндасове разведут пчел

«Нас можно поздравить с началом нового этапа в жизни проекта «Киндасово - самая веселая деревня России». Мы открываем «Киндасовское подворье». Мы долго шли к фермерству и этот момент настал. Состоялось итоговое заседание иинистерства сельского хозяйства РК, где агростартап - проект по разведению пчел Сергея Хребтова был признан перспективным и получил финансовую поддержку. Мы много изучали информации, общались с пчеловодами, вспомнили свой родительский опыт, и скоро мы будем пить чай со своим киндасовским медом», — делятся хорошей новостью предприниматели.

Напомним, что туристический проект «Киндасово – самая веселая деревня России» родился в 2018 году. Его создатели на протяжении нескольких лет рассказывают об истории и культуре Киндасово гостям Карелии.

В этом году в населенном пункте открыли новый комплекс, который позволит знакомить жителей и гостей республики с мельничным ремеслом.

В ближайшее будущее здесь получит развитие пчеловодство. Это значит, что кроме хорошего настроения, гости деревни увезут с собой баночку карельского меда.//фото сообщества «Киндасово. Карелия»