23 октября 2023, 12:21
Семья петербуржцев с 8-летним ребенком пострадала в ДТП в Карелии
На федеральной трассе в Медвежьегорском районе произошла авария
Днем в воскресенье, 22 октября, женщина и ребенок пострадали в аварии в Медвежьегорском районе. Легковушка вылетела с проезжей части, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Это случилось в 12:55 на 597-м километре федеральной трассы А-119 «Вологда-Медвежьегорск».
Было скользко, женщина за рулем Kia не учла дорожные и погодные условия и потеряла управление. Машину вынесло в кювет, пострадала сама 35-летняя автоледи и ее 8-летний пассажир. // фото: Dragana_Gordic/ freepik.com