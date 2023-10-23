Семья петербуржцев с 8-летним ребенком пострадала в ДТП в Карелии

Днем в воскресенье, 22 октября, женщина и ребенок пострадали в аварии в Медвежьегорском районе. Легковушка вылетела с проезжей части, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Это случилось в 12:55 на 597-м километре федеральной трассы А-119 «Вологда-Медвежьегорск».

Было скользко, женщина за рулем Kia не учла дорожные и погодные условия и потеряла управление. Машину вынесло в кювет, пострадала сама 35-летняя автоледи и ее 8-летний пассажир. // фото: Dragana_Gordic/ freepik.com