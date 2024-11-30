Семилетний ребенок провалился под лед и погиб в российском регионе

В селе Плеханово Пермского края ребенок вечером 29 ноября вышел на лед реки Шаква. Лед не выдержал, ребенок оказался в воде.

На месте ЧП работали экстренные службы. Спасатели и очевидцы нашли мальчика подо льдом, его достали из воды и передали медикам.

Семилетнего ребенка пытались вернуть к жизни, но реанимационные действия не принесли результатов. Мальчик погиб. // фото vk.com/kungurspas