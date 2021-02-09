Семьи с детьми приглашают на олимпиаду «Маленький Чемпион»

Пятая зимняя детская олимпиада «Маленький Чемпион» состоится 14 февраля в Петрозаводске, сообщили в мэрии. Веселые соревнования будут проходить с 10 часов утра на стадионе «Спартак».

Любителям активного отдыха предложат попробовать свои силы в четырех видах соревнований: «Покатушки на ватрушках» (для семей с детьми от 6 месяцев до 7 лет), «Детский биатлон» (для семей с детьми от 3 до 10 лет), «Лыжные гонки» (для детей от 3 до 10 лет), «Командные лыжи» (новинка - для семей с детьми от 5 до 10 лет). Для биатлона и покатушек для маленьких спортсменов просят использовать детские шлемы.

Заявку на участие можно подать до 19 часов 12 февраля. Организаторы отмечают, что количество мест ограничено. Участие бесплатное, вход для зрителей свободный. (фото vk.com)