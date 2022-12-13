Сельские школы хотят «повесить» на региональные бюджеты

В Госдуме собираются принять изменения в закон об образовании. Об этом сегодня сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. Правки касаются изменения финансирования.

По словам депутата, это даст региональным органам власти право переводить школы на областной бюджет.

«Это значит, будет не только больше возможностей и средств для финансирования, но и другая ответственность: за нерешенные вопросы можно спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы»,

- считает Володин.

В России почти 40 тысяч школ, 56% из них сельские. Большинство образовательных учреждений находятся на муниципальном бюджете. Сельские, как отмечает парламентарий, как правило самые проблемные. Володин считает, что нaхождение школ на муниципальном бюджете не пoзволяет решать ключевые вопросы - обеспечeние квалифицированными кадрами, сoдержание, ремонт и создание групп продленного дня. // фото unsplash.com