Сегодня – Великая Суббота: освящаем пасхальную снедь

Петрозаводская и Карельская епархия опубликовала информацию для тех, кто желает освятить пасхи, яйца и куличи.

1 мая, в Великую Субботу, по окончанию Божественной литургии, в храмах Петрозаводска вновь пройдет традиционное освящение пасхальной снеди – пасх, яиц, куличей. Освящение будет проходить на открытом пространстве храмовой территории. Призываем всех желающих освятить продукты соблюдать необходимые меры санитарно – эпидемиологических правил и рекомендаций Роспотребнадзора – строго соблюдать безопасную социальную дистанцию в 1,5 метра и ношение медицинских масок.

На территории Крестовоздвиженского собора освящение возглавит лично митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Освящение будет совершаться с 12:00 до 18:00.

Возле Александро-Невского кафедрального собора освящение продуктов будет проходить с 12:00 до 18:00.

Освящение пасхальной снеди пройдет и вне стен других храмов епархии. // Фото: goodfon.ru