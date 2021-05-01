Эксперты Роскачества рассказали, где и как можно жарить шашлык

Специалисты Роскачества дали рекомендации, как пожарить шашлык на майских праздниках и не нарваться на штраф. С 2021 года вступили в силу новые противопожарные правила.

Нововведения регулируют правила организации места для разведения открытого огня и приготовления еды на углях. Требования существенно ужесточились — это связано с большим количеством пожаров, причиной которых, как правило, является нарушение требований безопасности.

Если вы решили устроить пикник в городе, стоит помнить, что делать это можно только на специально отведенных площадках. Если таких мест нет – то и шашлыка нет. Вне таких мест пожарить шашлык на территории города не получится.

Во дворе частного дома или на дачном участке по правилам должно быть специально оборудованное место, в котором разрешено устанавливать мангалы и грили. Разводить открытый огонь или жечь мусор на территории частных домов нельзя.

Место для мангала должно быть очищено от сухой травы и воспламеняемых материалов. В идеале — бетонированная площадка. Мангал необходимо устанавливать на расстоянии не менее 5 метров от дома и других построек.

Если вы отправились на шашлыки на природу, стоит помнить, что нельзя разводить огонь под деревьями — за это полагается штраф. Территорию вокруг мангала или костра нужно зачистить от сухой травы, хвои и валежника в радиусе 10 метров. Разводить огонь можно на расстоянии не менее 50 метров от построек. Лиственные деревья должны находиться не ближе 30 метров, хвойные — не ближе 100.

Категорически запрещено жарить шашлык на балконах и чердаках жилых домов, в парках вне оборудованных мест, во дворах многоквартирных домов, на полях.

За нарушение правил противопожарной безопасности налагается штраф от 2 до 3 тысяч рублей. В лесу аналогичное нарушение обойдется в сумму от 1500 до 3000 рублей. В случае введения режима повышенной пожарной опасности штрафы могут быть увеличены. // Фото: rubal.ru