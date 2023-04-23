Сегодня в Петрозаводске состоится матч памяти Алексея Саватькина

В карельской столице состоится футбольный матч памяти Алексея Саватькина, погибшего при исполнении служебного долга в зоне СВО. Игра пройдет в воскресенье на запасном поле стадиона «Юность», сообщает пресс-служба Министерства образования и спорта Республики Карелия.

Алексей Александрович Саватькин – ветеран карельского футбола, «динамовец», отличник службы МВД, кавалер Ордена Мужества.

По окончании петрозаводской спортшколы Алексей Саватькин успешно выступал за сильнейшие футбольные команды нашей Республики. Он – многократный чемпион и обладатель Кубка города Петрозаводска и Республики Карелия, а выступая за футбольный клуб «Эрзи» (Петрозаводск), в 1993 году стал серебряным призером Первенства России среди команд второй лиги в зоне «Запад».

23 апреля прошлого года Алексей Саватькин погиб при исполнении служебного долга в зоне СВО на территории Херсонской области.

Сегодня в Петрозаводске, на запасном поле стадиона «Юность», в 12:00 состоится матч памяти. В этот день на мероприятии соберутся самые близкие и родные люди, единомышленники. Участники матча – команда ветеранов футбольного клуба «Динамо» (Карелия) и сборная ветеранов футбола Петрозаводска.