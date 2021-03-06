Сегодня в Карелии режим самоизоляции для людей старше 65 лет окончен

На данный момент в Карелии наблюдается стабилизация эпидемической ситуации, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Количество выявляемых случаев инфицирования COVID-19 значительно ниже, чем в конце 2020 года. Это связано как с формированием естественного иммунитета у лиц, перенесших заболевание, так и с продолжающейся массовой вакцинацией. Первым компонентом вакцинировались уже почти 12 тысяч человек старше 60 лет.

Все это позволяет отменить для данной категории граждан режим самоизоляции, на период которого действовали больничные.

Право продлить больничные для работающих граждан старше 65 лет действовало по 5 марта 2021 года. Оно касалось граждан, проживающих в Петрозаводске и районных центрах.

При этом работодателям настоятельно рекомендуется: если работающие пенсионеры желают привиться и не имеют противопоказаний, эта возможность должна быть предоставлена им в приоритетном порядке.

Фото с сайта cdnmyslo.ru