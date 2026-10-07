Сегодня в Карелии похолодает, но можно забыть про дождь

Осадков в среду быть не должно в республике

Фото: Максим Тихонов

Сегодня, 7 октября, в Карелии существенных осадков не ожидается. Но будет дуть сильный ветер. О погоде в среду рассказали специалисты регионального гидрометцентра.

В Карелии будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер подует западный умеренный, местами с порывами до сильного. Температура воздуха +8, +13.

В Петрозаводске сохранится облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков, пообещали синоптики. Ветер западный умеренный, порывистый. Температура воздуха +9, +11. Атмосферное давление будет расти.

По информации российского гидрометцентра, в Калевале +9,

в Сегеже и Суоярви +10,

в Кеми и Медвежьегорске +11,

в Кондопоге, Сортавале, Пудоже, Олонце +12.