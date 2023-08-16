Сегодня в Карелии будет тепло и не слишком дождливо

Облачно с прояснениями будет сегодня в Карелии. Днем местами дожди, однако кратковременные, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер западный и юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +21, +26 градуса.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, без существенных осадков. Вете западный и юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +23, +25 градусов. // фото: «Петрозаводск говорит»