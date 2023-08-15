15 августа 2023, 17:40
Теплая погода без сильных дождей будет в среду в Карелии
Прогноз на 16 августа дали синоптики Гидрометцентра РК
Облачно с прояснениями будет в среду в Карелии. Ночью существенных осадков не ожидается, днем местами дожди, но кратковременные, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер ночью западный и юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, днем +21, +26 градуса.
В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью западный и юго-западный умеренный.
Температура воздуха ночью +11,+13 градусов, днем +23, +25 градусов. // фото: «Петрозаводск говорит»