Теплая погода без сильных дождей будет в среду в Карелии

Облачно с прояснениями будет в среду в Карелии. Ночью существенных осадков не ожидается, днем местами дожди, но кратковременные, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер ночью западный и юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13 градусов, днем +21, +26 градуса.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью западный и юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью +11,+13 градусов, днем +23, +25 градусов. // фото: «Петрозаводск говорит»