До 26 градусов тепла обещают сегодня жителям Карелии

В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +23,+25, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +21, +26.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже, Суоярви днем +23;

В Кондопоге, Медвежьегорске, Олонце днем +24;

В Пудоже, Сортавале днем +25. // фото «Петрозаводск говорит»