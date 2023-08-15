15 августа 2023, 06:30
До 26 градусов тепла обещают сегодня жителям Карелии
Уже середина августа, а теплая погода продолжает радовать
В Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +23,+25, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +21, +26.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже, Суоярви днем +23;
В Кондопоге, Медвежьегорске, Олонце днем +24;
В Пудоже, Сортавале днем +25. // фото «Петрозаводск говорит»