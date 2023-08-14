Синоптики рассказали о погоде на вторник в Карелии

Во вторник в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +14, +16 градусов, днем +23,+25, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +21, +26.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +13, днем +23;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью +14, днем +24;

В Олонце ночью +13, днем +24;

В Пудоже ночью +13, днем +25;

В Сегеже, Суоярви ночью +14, днем +23;

В Сортавале ночью +15, днем +25. // фото