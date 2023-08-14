14 августа 2023, 17:09
Синоптики рассказали о погоде на вторник в Карелии
15 августа в Карелии обещают до 26 тепла, ночью может пройти дождь
Во вторник в Петрозаводске облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +14, +16 градусов, днем +23,+25, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +11, +16, днем +21, +26.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +13, днем +23;
В Кондопоге, Медвежьегорске ночью +14, днем +24;
В Олонце ночью +13, днем +24;
В Пудоже ночью +13, днем +25;
В Сегеже, Суоярви ночью +14, днем +23;
В Сортавале ночью +15, днем +25. // фото