31 августа 2020, 17:31
Сегодня в Беломорском районе Карелии машина вылетела с трассы в кювет
Дорожно-транспортное происшествие произошло утром, на 777-м километре дороги Р-21
31 августа в 09:10 пожарно-спасательное подразделение Беломорского района, привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге в Беломорском районе, сообщает портал МЧС Медиа.
Расчет, в составе трех человек личного состава и одной единица техники, выехал на 777-й километр федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», где по данным ГУ МЧС России по Республике Карелия, автомобиль съехал в кювет.
Информация о пострадавших уточняется. Причины и детали автопроисшествия устанавливают правоохранительные органы.