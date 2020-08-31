Сегодня в Беломорском районе Карелии машина вылетела с трассы в кювет

31 августа в 09:10 пожарно-спасательное подразделение Беломорского района, привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге в Беломорском районе, сообщает портал МЧС Медиа.

Расчет, в составе трех человек личного состава и одной единица техники, выехал на 777-й километр федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», где по данным ГУ МЧС России по Республике Карелия, автомобиль съехал в кювет.

Информация о пострадавших уточняется. Причины и детали автопроисшествия устанавливают правоохранительные органы.

