09 марта 2023, 13:08
Сегодня свой 100-летний юбилей отметила жительница Карелии
Александру Данилову из Рыпушкалиц поздравил Владимир Путин
Жительница карельской деревни 9 марта отметила 100-летие со дня своего рождения. О юбилее Александры Даниловой из Рыпушкалиц рассказали в паблике Олонецкого района ВКонтакте.
Она родилась в этой деревне и выросла там. Работала в колхозе, занималась полеводством, была дояркой и даже конюхом. Когда вышла на пенсию, держала коров и бычков.
Александру Данилову поздравили с юбилеем глава района и руководитель центра социальной помощи. Они также вручили ей персональное поздравление от Владимира Путина.
Пенсионерка отметила 100-летний юбилей с близкими – сыном, дочерью, внучкой и правнуком. // фото: «Олонецкий район» / ВКонтакте