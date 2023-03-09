Сегодня свой 100-летний юбилей отметила жительница Карелии

Жительница карельской деревни 9 марта отметила 100-летие со дня своего рождения. О юбилее Александры Даниловой из Рыпушкалиц рассказали в паблике Олонецкого района ВКонтакте.

Она родилась в этой деревне и выросла там. Работала в колхозе, занималась полеводством, была дояркой и даже конюхом. Когда вышла на пенсию, держала коров и бычков.

Александру Данилову поздравили с юбилеем глава района и руководитель центра социальной помощи. Они также вручили ей персональное поздравление от Владимира Путина.

Пенсионерка отметила 100-летний юбилей с близкими – сыном, дочерью, внучкой и правнуком. // фото: «Олонецкий район» / ВКонтакте