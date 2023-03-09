В Костомукше должник лишился квартиры

Жителя Костомукши долги вынудили ознакомиться с работой сотрудников УФССП Карелии. Мужчина не смог вовремя оплатить налоги, коммунальные услуги и кредиты, поэтому в Службе судебных приставов в отношении него было возбуждено административное производство о взыскании на сумму 1,9 млн рублей.

Должник в срок, установленный для добровольного погашения долга, требования не исполнил. Тогда приставам пришлось наложить арест на его недвижимость стоимостью 2,1 млн рублей, которое было передано на торги и реализовано.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, полученных денег от принудительной реализации квартиры хватило на полное погашение всей задолженности, включая исполнительский сбор. / Фото: pixabay.