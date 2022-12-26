Сегодня погода в Карелии будет морозной, ожидается гололедица

Облачная погода с прояснениями будет сегодня в Карелии. После довольно морозной ночи, когда температура воздуха местами опускалась до -14 градусов, днем слегка потеплеет.

Днем будет -2, -7 градуса, сообщили в Гидрометцентре РК. Осадков не ожидается, но на дорогах возможна гололедица. Ветер южный и юго-западный умеренный.

В Петрозаводске примерно такая же погода – довольно морозно и без существенных осадков, гололедица. Ночью температура воздуха -6, -8 градусов, днем -3, -5 градусов. // фото: Couleur/pixabay.com