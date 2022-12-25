25 декабря 2022, 17:22
Морозы и гололедица ожидаются в Карелии в понедельник
Прогноз погоды на 26 декабря дали синоптики
Облачная погода с прояснениями будет 26 декабря в Карелии. Ночью ожидается -5 до -10 градусов, местами до -14 градусов, сообщили в Гидрометцентре РК.
Днем -2, -7 градуса, осадков не прогнозируют, однако на дорогах возможна гололедица. Ветер южный и юго-западный умеренный.
В Петрозаводске примерно такая же погода – довольно морозно и без существенных осадков, гололедица. Ночью температура воздуха -6, -8 градусов, днем -3, -5 градусов. // фото: NickyPe/pixabay.com