Морозы и гололедица ожидаются в Карелии в понедельник

Облачная погода с прояснениями будет 26 декабря в Карелии. Ночью ожидается -5 до -10 градусов, местами до -14 градусов, сообщили в Гидрометцентре РК.

Днем -2, -7 градуса, осадков не прогнозируют, однако на дорогах возможна гололедица. Ветер южный и юго-западный умеренный.

В Петрозаводске примерно такая же погода – довольно морозно и без существенных осадков, гололедица. Ночью температура воздуха -6, -8 градусов, днем -3, -5 градусов. // фото: NickyPe/pixabay.com