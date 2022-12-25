Следующая неделя начнется с сильных магнитных бурь

Головные боли, сердцебиение, слабость могут ощущать на следующей неделе метеозависимые люди. Дело в том, что она начнется с магнитных бурь, передает «Доктор Питер»

Астрономы прогнозируют, что магнитные возмущения начнутся уже в понедельник, 26 декабря.

Самыми тяжелыми станут дни с 26 по 28 декабря, это пик магнитных бурь. Но 29 и 31 декабря они тоже ожидаются. При этом 30 декабря магнитосфера останется спокойной. // фото: freepik.com